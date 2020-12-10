前高雄市副市長李四川最新動向在社群軟體曝光！李四川上個月和夫人與好友一起到花東遊玩3天，並附上旅遊的美景，許多網友看到李四川的近況，都淚喊「我們好想你」、「川伯越來越帥了」。

李四川9日在臉書更新最新近況，表示上個月與好朋友及家眷一起到花東3天兩夜旅行，以前常吃池上便當，但還是頭次到池上，「朋友告訴我們，田裡的黄金稻穗收割了，不然會更漂亮，我與太太租了雙輪脚踏車，騎在伯朗大道，景色還是非常漂亮，每對夫婦還在金城武樹下留影」。

李四川接著表示，在池上一夥人先到保安宮神農大帝前上香，祈求國泰民安，風調雨順，並聽志工大哥大姊們分享如何保護這一大片的田地，非常敬佩，回想在公部門時，時常標榜為政者的政績，其實都是這些熱心人士努力來的，也因為他們默默的付出貢獻，才有這麼美的台灣。

李四川更感性向太太表白，「也感謝在家默默付出的家裡領導，所以這次PO的團體照就只有另一半喔」！

底下網友看到川伯的最新PO文都大喊，「我們好想你」、「感謝高雄人將川伯還給家人」、「越來越年輕了呢~~~永遠懷念與感謝韓團隊，祝福川伯，加油」、「川伯在高雄太辛苦了，現在終於可以好好享受生活了」、「雖然不捨川伯離開高雄，但還是祝福幸福快樂」。

(中時新聞網)