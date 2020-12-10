台中市政府警察局第四分局南屯派出所，日前接獲報案，稱有4歲兒童誤吞一元銅板急需協助，警員周以鈞、莊至璿立刻火速前往並通知救護人員，協助小孩緊急送醫治療，獲得家屬感激。

警方指出，當員警抵達時，25歲的報案人蔡姓女子表示，尚未聯絡119人員，員警立即通報救護人員到場，由於蔡女育有一對龍鳳胎，當日兒女在家玩耍，女兒不慎誤吞1元硬幣，蔡女見狀相當緊張便立刻撥打110報案請求協助，經警通知119救護人員到場。

因蔡女心繫女兒狀況，又要收拾行李前往醫院，4歲兒子見媽媽如此慌張，也不清楚發生什麼事，便拿著襪子呆站在一旁，周員見狀先安撫張小弟之情緒，見張小弟緊張而無法自行穿著襪子，又急著將張小妹送醫治療，於是主動替張小弟著襪。

蔡女見兒子有員警照看也放心收拾行李，帶著兒女由119人員偕同趕往醫院救治，所幸女童送醫後無大礙，蔡女也鬆了一口氣。

南屯派出所長江松泳表示，家中有小朋友要隨時注意狀況，易生危險之物品盡量收至兒童觸碰不到之處，尤其幼童時期，正值對任何事物都感到好奇的年紀，任何拿到手的東西都可能往嘴裡塞，更要小心，若發生誤吞情事，也莫急莫慌，趕緊打119請求專業人員協助。

(中時 )