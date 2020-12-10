一名在某大型券商操作的散戶，在今年首季買進被動元件龍頭國巨股15張，平均價約410元左右，之後因疫情影響終端消費與工廠運作，使國巨自高檔拉回整理約8個月時間。

這名散戶透露，在國巨股整理的8個月期間，股價約在230元至410元區間來回游走，而大多數時間，市價約在360元上下約15元牛皮整理，這期間券商看他擁15張自有資金買進的股票，即向他借券在市場上運作，他則坐收借券利息。

由於國巨股基本面成長趨勢，讓他覺得並不特別擔心，而且初估今年EPS上看25元至30元，本益比與半導體雙龍頭台積電、聯電相比，仍相對偏低，加上2021年晶片電阻與MLCC仍相對看俏，使他仍安心放長線釣大魚。

這名散戶指出，截至11月中旬，國巨正式重返400元之上並站穩後，券商也主動還券，不再借券，顯示券商似有翻多跡象？而從11月中旬迄今盤中最高點一度來到520元來看，券商不再借券後，果真使國巨股一路向上震盪走堅，他持股的帳上利益，也愈趨水漲船高。

這經驗值透露什麼？他表示，券商的營業員與自營商部門在不少個股上的技術面、基本面與消息面的掌握度，似占相對優勢地位，也多少透露券商在借券態度上的多空走向，值得參考。

(工商 )