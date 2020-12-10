眼看英國脫歐過渡期即將結束，英歐談判仍陷膠著，路透引述來自唐寧街消息人士說法指出，英國首相強生（Boris Johnson）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）9日（周三）同意，接下來貿易談判的方向，必須在週日作出「明確決定」。

消息人士稱，兩方在晚餐時「坦率的討論」，認同彼此之間存在「很大的歧見」。

據了解，強生與范德賴恩同意，未來幾天雙方團隊將加緊腳步進行討論，目標在周日就談判的未來達成共識。

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