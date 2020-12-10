蔡英文總統（如圖）10日在《NOWnews今日新聞》修憲論壇開幕式上致詞時表示，藉此論壇能讓憲政改革議題能得到充分且有效的對話。（張鎧乙攝）

蔡總統今出席「NOWnews修憲論壇開幕式」致詞表示，朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件，也是台灣社會前進的必經過程；沒有人應該要置身事外。只有大家都動員起來，才能面對修憲高門檻，達到修憲目標。

總統致詞指出，這次論壇主題是「年輕世代憲改藍圖與願景」，大家都有責任要留給下一代更能夠支撐台灣面對未來考驗的憲政體制，因此，年輕世代在憲政改革中不能缺席。

她說，今年520她宣示，國家體制的強化以及民主的深化是她未來4年的重要工作之一，做為已連任的總統，對於國家體制運作更純熟及想法，因為沒有連任壓力，更能夠客觀地思考國家憲政體制改革。

蔡總統說，立法院已成立修憲委員會，跨黨派立委陸續提供很多憲政修正案或者持續舉辦公聽會、記者會，今天在現場有幾位立委，很期待透過立法院修憲委員會運作，搭建出有意義的對話平台，讓政府體制、人民權利的各項憲政議題都能充分對話。

總統說，18歲公民權是朝野政黨都有共識的項目，身為總統，她很樂見18歲公民權開始有明確進展，讓憲法與法律有機會與時俱進、契合台灣社會的價值；不只是18歲公民權，每一種憲政改革的主張，也需要多聽年輕世代的意見。

她表示，相信無論是執政或在野黨，大家都能感受到年輕朋友以及社會各界對修憲的呼聲。

她說，修憲是國家大事，需要朝野及跨世代合作才能達成，她也會帶領執政團隊、執政黨為此努力，也需要各政黨和公民社會共同努力，沒有人應該要置身事外。

(中時 )