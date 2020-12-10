一名女網友日前穿鋼圈內衣時，內衣裡的鋼圈一截疑似穿出布料，導致她的胸部被插傷，她事後將整個U型鋼圈取出後PO在網路上，怒批「到底誰發明的，剛剛差點被這東西插死」；許多網友看到照片後歪樓留言說「好大的半徑」，也有不少人建議穿無鋼圈內衣就好。
該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她的鋼圈內衣因為鋼圈的一截穿出內衣，導致她的胸部被刺傷，「剛剛差點被這東西插死，還有一截卡在內衣裡」，她還幽默地說保險應該保高一點；照片中的鋼絲雖然有一層尼龍塗料，但尖端還是非常尖銳，才會穿破了內衣布料。
許多女網友看到貼文紛紛表示也有類似經驗，鋼圈內衣使用久了都會有此問題，「完全能體會，我也被謀殺很多次」、「丟洗衣機常常這樣爆」、「塑膠的也很痛」；也有不少人建議穿無鋼圈內衣，「所以我都穿運動內衣，不想被鋼圈框住」、「自從我被他刺過很痛以後，我都改穿無鋼圈的了」。
不過，許多男網友看到照片則歪樓說，「好大的半徑」、「感覺不小」。
文章來源：臉書 爆怨2公社
(中時新聞網)
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