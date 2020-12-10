醫界已證實口交不戴套，恐感染人類乳突病毒(HPV)導致口咽癌，一名女大生日前替男友口交後，喉嚨有異物感長達1個月，用手去挖也摸到硬塊，就診時醫生用內視鏡一照發現真的有東西長在喉嚨，讓她崩潰爆哭「天啊！我罹癌了」，醫生趕緊向她解釋「這是扁桃腺結石，不是癌症」。

《ETtoday》報導，收治病例的耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，這名22歲女大生自述跟男友口交後，喉嚨左後方出現硬塊已經1個月，手伸進去摸都摸得到，加上最近看到政府宣導HPV會導致口咽癌，讓她超緊張，就醫時還說很後悔幫男友做那檔事。

吳昭寬表示，他用內視鏡檢查發現，女學生喉嚨裡真的有長東西，女大生聽到長東西三個字馬上崩潰大哭，他趕緊補充只是扁桃腺結石而已，不是口咽癌，才讓女大生的情緒緩和下來，之後經麻醉清掉結石後，女大生現已經恢復健康。

吳昭寬表示，扁桃腺結石與愛吃辣、油炸食物有關，導致扁桃腺體分泌異常，造成細菌反覆感染，「髒東西堆積久了鈣化、沉積變成結石，越長越大顆。」

至於感染人類乳突病毒（HPV），吳昭寬說，不僅會引發菜花、子宮頸癌，陰莖癌等，若是口交也可能導致口咽癌。根據統計，台灣大約有30％的口咽癌患者就是由HPV引起，建議應接種疫苗，並避免危險性行為。

(中時新聞網)