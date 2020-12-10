83歲女星余慕蓮早年曾演出《整人專家》，扮演「大傻」成奎安的前妻，最後還跟周星馳索吻，讓不少觀眾爆笑。上月卻傳出她罹患血癌病重住院，性命垂危，昨(9日)港媒報導余慕蓮最近病況回穩，住到普通病房，令人難過的是她99歲的母親7日在美國病逝，怕給余慕蓮造成打擊，好友至今不敢跟余慕蓮說。

暱稱「余毛」的余慕蓮是著名香港的女丑演員，除了《整人專家》外，也曾演出《開心鬼救開心鬼》、《一世好命》等電影。據《東網》報導，今年10月余慕蓮因耳石問題入院就醫，後來查出她得到罕見病症，算是血癌，肺部還出現纖維化情形，需要以強心針和機器輸入氧氣的方式，來維持呼吸，上月她住進加護病房，幸好最近病況好轉。

余慕蓮的朋友受訪說，余慕蓮目前已沒生命危險，人也轉到普通病房，只是因為氣切無法進食，也不能自主呼吸，需要從鼻胃管灌進營養劑，又因為最近疫情升溫，醫院嚴格控管人員出入，朋友無法探病，但有透過視訊見到余慕蓮，透露她精神已經恢復。

友人進一步表示，余慕蓮的母親是知名女星鄧美美，7日在美國病逝，但考量到余慕蓮人在醫院，還沒完全恢復健康，至今還沒告訴她，而余慕蓮和媽媽長期分居兩地，關係不算壞也不算好。

(中時新聞網)