去年美國爆出史上最大規模大學招生行賄案，涉案的都是超級名校，有50人遭到起訴，包含33名家長及13名來自耶魯、史丹佛等名校的運動教練，其中，涉案的包美劇女星洛莉路格林(Lori Loughlin)與老公馬西默吉安諾里(Mossimo Giannulli)，而「受益人」女兒奧莉維亞，則是因羞愧而足不出戶，快斷送網紅事業。

洛莉與馬西默所參與的大學招生行賄案，是透過仲介形式，給錢後幫小孩修改入考試成績以進入名校，是完全的「走後門」，夫妻倆豪擲50萬美金(近台幣1470萬)，先讓兩個兒子以划船隊體保生資格進入南加大，結果他們入學後竟一次都沒去划過船，而洛莉坦言後來又花錢讓女兒奧莉維亞進了名校，夫妻倆對這行為表示懊悔，但仍雙雙遭到判刑進去蹲。

女兒奧莉維亞在朋友面前得知自己入學是靠砸錢行賄，羞恥到不敢出家門。(翻攝自oliviajade IG)

今年21歲的奧莉維亞過去以星二代身分經營社群跟YouTube頻道，YT頻道追蹤人數破200萬，本來父母花錢要給她更漂亮的人生履歷，但如今她連書都不用念了，目前已從南加大退學。

最近奧莉維亞接受網路節目「Red Table Talk」，訪談，透露對行賄入學一事毫不知情，因此事情爆出時她也沒想到跟自己有關，直到朋友打電話關心她知不知道爸媽出事了？而當時她正跟朋友相聚，一搜相關新聞，大家也都知道了這件事，當時的氣氛「猶如時間凍僵了一樣」，自那時起她因為羞恥，始終躲在家，至今已3、4個月沒出門，很多原本跟她合作業配的美妝、服飾品牌等，也都取消了合作，奧莉維亞的事業眼看著要跟學業一起毀滅。

(中時新聞網)