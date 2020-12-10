距離含萊克多巴胺美豬進口不到1個月，開放萊豬的9項行政命令將在月底前進行表決，民間反瘦肉精毒豬聯盟日前發起國會議員的投票意向調查，首波針對民進黨籍59位立法委員進行詢問，調查結果僅一位不分區黨團幹部辦公室明確表示反對廢止行政命令，有8位委員辦公室拒答，另50位委員辦公室皆以各種理由閃避不予回應，民團痛批「說好的直球對決呢？」

民間反瘦肉精毒豬聯盟今(10)日召開記者會，聯盟發言人李建誠表示，自12月7日發起立委的假投票調查，本次調查結果令人驚訝，59位民進黨籍立委僅1人明確表態反對廢止萊豬行政命令，其餘的不是「拒答」就是以「正在忙」、「在開會」、「跑行程」等理由迴避。

李建誠指出，公共政策的討論本來就有贊成和反對，既然執政黨立委認為10ppb安全，行政院長蘇貞昌也提出5大管制措施，各部會首長也四處視察掛保證，那為何不敢力挺開放萊豬？難道是因為沒有信心說服選民因而不敢表態？

另外調查也發現不僅區域立委辦公室三緘其口，連不分區提名應該為黨辯護、說明政策的立委也紛紛閃避不願回應，民進黨團總召柯建銘日前表明院會要「直球對決」，但黨籍立委卻無人為萊豬辯護表態，非常奇怪。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，台灣以民主價值為豪，但根據民調顯示，有近7成民意反對萊豬進口，民進黨立委們卻無法真實呈現選區民意，不禁要問「怎麼會有民代違背民意的反民主畸形產生？」

民團強調，如果政府要台灣人「將心比心」，也請蔡總統將心比心收回行政命令，若行政命令仍在12月25日院會表決通過，不排除元旦前再次號召民眾上街，用訴諸直接民意的方式來對抗。

(中時 )