受日本11月PPI年減2.2%並創半年新低影響，市場擔心會有通縮疑慮。日經開低129點後，交易五分鐘左右，指數便下跌178點，來到早盤最低位置26639.98點。多空拉鋸下大盤朝平盤靠攏。早盤收盤前一小時左右，跌勢縮至73點，為26744.79點。日經225指數早盤收26728.97點，下跌88.97點，跌幅0.33%。東證股價指數早盤暫收1777.21點，下跌2.21點，跌幅0.11%。

連挫3天後，日股在9日出現反彈，10月核心機械訂單不僅爆增17.1%，且月增幅創15年新高，讓原本擔心新冠疫情的投資人，轉念改向多頭。日經再創約29年8個月新高，並刷新泡沫經濟破滅後最高點。

不過10日根據日本央行(BOJ)最新數據，日本11月生產者物價指數（Producer Price Index, PPI）雖然與10月一樣持平沒變化，但卻較2019年同期要減少2.2個百分點，連8個月走跌並創下自5月以來半年新低。

經濟數據欠佳下，市場利空抬頭。盤中弱勢股為愛德萬測試(Advantest)，跌3.83%，醫療相關業者M3 Inc跌2.39%，勝高半導體(SUMCO)跌2.5%。

至於強勢族群則為三井金屬礦業(Mitsui Mining & Smelting)大漲7.2%，柯尼卡美能達(Konica Minolta)漲5.35%，京成電鐵(Keisei Electric Railway)漲3.57%。

(時報資訊)