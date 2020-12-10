國際廢鋼原料行情高漲，創2年多來新高，預期帶動下周鋼筋漲勢擴大，在原料大漲不敷成本下，南部電爐廠包括威致、海光等上市鋼筋大廠9日接滿單並不再接單；豐興(2015)、東和鋼鐵(2006)等大廠鋼筋價格亦看漲。早盤由威致(2028)、海光(2038)漲停表態。

近一周來日本、美國廢鋼價格持續上漲，其中日本廢鋼原料每公噸漲到361美元，美國貨櫃廢鋼原料也漲到330美元，創2018年7月以來新高，在原料大漲不敷成本下，9日南部鋼廠威致、海光在限量接單後幾乎都暫停銷售，並全面封盤。

隨著近來國際廢鋼原料價格大漲，鋼筋大廠豐興本周廢鋼收購價、鋼筋產品價格均各調漲每公噸300元，為連續第三周上漲，且型鋼也上漲600元，呈現補漲。

因國際廢鋼漲勢未止，預計豐興下周廢鋼收購價、鋼筋產品價格將連續第四周上漲且漲幅擴大。豐興、東鋼等大廠鋼筋價格均看漲。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。威致、海光前三季獲利均比去年同期明顯成長，豐興第四季獲利加速，東鋼挾著H型鋼大漲，獲利更為亮麗。電爐廠可說是今年鋼廠最大贏家。

威致前三季每股淨利1.01元，優於去年同期的0.55元。海光前三季每股淨利0.52元，較去年同期由虧轉盈。東和鋼鐵前三季每股淨利1.97元，優於去年同期的1.1元。豐興前三季每股淨利3.29元，優於去年同期的2.55元。

第四季鋼價趨漲，受到價量齊揚激勵，豐興11月業績亮麗，單月自結合併稅前獲利2.8億元、年增152.25％，累計前11月稅前獲利28.77億元、年增37.45%，每股稅前盈餘約4.95元。

展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。加上第四季至農曆年前是傳統旺季，可望持續推升鋼廠獲利。

(時報資訊)