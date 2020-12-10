CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠訂單需求暢旺，2020年11月合併營收連7月「雙升」、連5月改寫新高，累計前11月合併營收已提前改寫新高。投顧法人看好同欣電第四季營收季增率可望達雙位數、優於法說預期，全年營收突破百億有譜。

同欣電完成現金減資24.45％、於11月30日以每股180.5元恢復交易，4日觸及217元新高後拉回197.5元修正，隨即回穩再度上攻，今（10）日開高走揚1.7％至209元後拉回翻黑，早盤下跌近1％。三大法人本周偏多操作，迄今合計買超265張。

同欣電公布11月自結合併營收達11.16億元，較10月10.63億元成長4.95％、較去年同期7.02億元成長達58.9％，連5月改寫新高。累計前11月合併營收90.72億元，較去年同期67.48億元成長達34.44％，並提前突破2014年全年84.51億元紀錄、同步改寫新高。

觀察同欣電11月四大產品線營收，影像產品5.92億元，月增1.53％、年增達1.44倍。陶瓷基板2.29億元，月增達18.01％、年增達12.34％。混合模組2.27億元，月增1.65％、年增達16.12％。射頻（RF）模組0.52億元，月減0.75％、仍年增6.22％。

累計前11月同欣電影像產品營收44.13億元、年增達近1.22倍，陶瓷基板營收20.18億元、年減25.25％，混合積體電路模組營收18.86億元、年增7.7％，射頻（RF）模組營收6.32億元、年增達78.95％。

投顧法人認為，同欣電四大產品線11月營收均維持年成長，僅射頻模組因位處高檔而較10月微降，且車用市場需求回溫，使近年需求偏弱、基期較低的陶瓷基板成長動能顯著轉強，使11月合併營收連7月「雙升」、連5月改寫新高，表現優於預期。

同欣電總經理呂紹萍對第四季營運維持審慎樂觀，認為營收可望季增個位數百分比，帶動今年營運續繳出逐季成長佳績，並看好明年影像產品及混合模組可望持續成長，陶瓷基板亦將持穩回升，僅射頻（RF）模組尚須視新產品需求何時顯現而定。

投顧法人認為，受惠車用及手機CIS需求強勁，同欣電第四季營收季增率有望達雙位數、優於法說預期，全年營收可望突破百億關卡。在四大產品線火力全開下，明年成長動能將持續暢旺，維持「買進」評等、目標價260元不變，並看好中長期有上看300元空間。

美系外資先前出具報告，認為車用市場復甦，將成為同欣電明年營運成長主動能，預估明年營收將年增19％、毛利率提升至29.6％、稅後淨利年增達30％。雖因市場競爭加劇及股價已達合理估值，而維持「中立」評等，但目標價自135元顯著調升至200元。

(時報資訊)