凡甲(3526)臨時股東會通過現金減資案，預計每股退還現金2.5元，受惠於大陸車市加溫，凡甲11月合併營收回升到1.81億元，月增26.57%，凡甲表示，第4季營收能否超越去年同期要看12月，但毛利率有機會比去年同期好。

凡甲今天舉行臨時股東會，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，凡甲擬辦理現金減資退還股東股款，預計現金減資比例為25%，此案獲臨時股東會通過。

凡甲目前實際已發行流通在外股本為7億2915萬8080元，此次現金減資1億8228萬9520元，減資後實收資本額為5億4686萬8560元整，預計減資比例為25%，股東每股可退還2.5元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還。

凡甲今年第3季因伺服器客戶需求減緩，單季營收及獲利均較第2季下滑，第3季稅後盈餘為1.44億元，單季每股盈餘為1.99元，不過由於第2季獲利亮眼，累計前3季稅後盈餘為4.02億元，年成長51.13%，每股盈餘為5.65元，累計前11月合併營收為19.28億元，年成長8.71%。

凡甲表示，下半年大陸車市需求增溫，第4季車用產品出貨比第3季好，但比去年同期差，預估全年大陸車市銷售可望接近去年，今年全球車市受疫情影響表現平平，明年比較有機會；伺服器現在處於去庫存狀態，預估第4季伺服器跟去年同期差不多，今年公司伺服器產品可望是年成長，至於NB受缺料影響較差，整體來看，第4季營收能否超越去年同期要看12月，但毛利率有機會比去年同期好，全年獲利也會比去年好。

(時報資訊)