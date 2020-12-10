宏碁集團創辦人施振榮發起的《臺灣的聲音－新年音樂會》即將在2021年元旦登場，在國內十多家企業共襄盛舉下，將再次以台灣經典音樂讓世界聽見台灣。

《新年音樂會》將在明年邁入第三屆，施振榮從三年前還只是個菜鳥製作人，如今隨著新年音樂會的收視率與支持者眾多，他也笑說，如今應該可以躍升為金牌製作人，同時更是王道製作人，以王道思維來製作新年音樂會，希望所有參與者能共創價值且利益平衡。

施振榮表示，三年來大家一起努力把台灣的聲音用世界通用的經典音樂規格介紹給國人，也透過網路傳送到全世界，期待有朝一日台灣的新年音樂會也可與國際知名的維也納新年音樂會齊名，對人類的文明做出貢獻。

新年音樂會的曲目強調來自台灣多元的聲音，包括台灣金曲、歌仔戲京劇、原住民及台灣作曲家新創作品等，以三種代表台灣的顏色—台灣紅、台灣青、台灣金，搭配提琴、音符、五線譜等古典音樂的元素進行設計，以此具有現代感的主視覺在國際上推廣，建立品牌形象。

明年元旦的新年音樂會開場，將邀請入圍金曲獎最佳演唱人的女高音林錦如獻唱台語版的〈心向天明〉防疫歌曲，同時特別邀請防疫醫護人員參加音樂會，向勞苦功高的防疫英雄致敬。

演出者包括灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝、灣聲樂團、傳藝金曲獎最佳演唱人入圍女高音林錦如、國際知名長笛女神崔娜卿（Jasmine Choi）、傳藝金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎及最佳原住民語專輯獎獲獎原民團體泰武古謠傳唱、歌仔戲名伶唐美雲、國光劇團首席文武老生唐文華、臺灣電影音樂交響組曲製作及導聆人藍祖蔚。

參與贊助支持新年音樂會的企業，包括中國醫藥大學附設醫院、中華電信、台北仁濟院、台積電文教基金會、台灣中油、台灣電力、全聯實業、宏碁基金會、花仙子、京懋建設、南山人壽、將捷集團、富邦集團、新光金融控股、聚陽實業及基金會、聯華神通集團、藥華醫藥等。

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