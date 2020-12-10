民進黨立委洪申翰（右）、范雲（左）呼籲修《性別工作平等法》，避免出現雇主「自己調查自己」的荒謬情況發生。（黃世麒攝）

近來福灣巧克力莊園事件沸沸揚揚，引發各界關注職場性騷擾申訴程序，而依勞動部4月公告的「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，修正事業單位的性騷擾防治措施中「應明定雇主為性騷擾行為人時，受僱者或求職者除依事業單位內部管道申訴外，亦得向地方主管機關提出申訴。」，並從今年11月起施行。

立委洪申翰、范雲等人召開記者會，要求修正性別工作平等法，明定性騷擾行為人為最高負責人或雇主時，可以向地方主管機關申訴，由地方主管機關的性別工作平等委員會進行調查。

勞動部指出，已在4月修正「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，規範雇主為性騷擾行為人時，受僱者或求職者除依事業單位內部管道申訴外，也得向地方勞工行政主管機關提出申訴，非以先向事業單位內部管道申訴為必要，以保障受僱者或求職者申訴權益。但向地方政府申訴，仍著重在申訴後的程序有無完備。

勞動部提及，福灣巧克力在2015年時發生實習生遭受性騷擾事件，申訴人也向屏東縣提出性別工作平等法職場性騷擾事件申訴，屏東縣政府認定雇主違反性別工作平等法第13條，也裁處10萬元。

至於若性別工作平等法中明定性騷擾行為人為最高負責人或雇主時，可以向地方主管機關申訴，由地方主管機關的性別工作平等委員會進行調查，勞動部認為，因性別工作平等法也適用於軍公教人員，勞動部將邀集學者專家、地方勞動行政主管機關及相關部會召開研商會議討論，審慎研議。

(中時 )