中區以「驛站」角度出發，呈現出舊文化與新潮流彼此相互輝映。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

后里區主打「好馬上路、后里領先」的標誌。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）.

台中地方創生成功塑造城鎮品牌新典範！由全球品牌管理協會主辦的「2020台灣城鎮品牌獎」揭曉，台中市西區從眾多競爭城鎮中脫穎而出，摘下台灣城鎮品牌最高榮譽奪得「金獎」；中區榮獲「文化傳承創新獎」、后里區及外埔區分別獲得「最佳行銷推廣獎」及「形象設計經營獎」，台中地方創生交出亮眼成績單。

研考會主委吳皇昇說，地方創生設計精神與台灣城鎮品牌獎意義不謀而合，台中入圍的4個行政區皆獲獎肯定，特別是西區表現更是亮眼，可以說是打出一記漂亮的全壘打，也為台中市推動地方創生再添佳話注入一劑強心針。

勇奪「金獎」的台中市西區，以區內的千年茄苳公樹與綠川、柳川、梅川、麻源頭的4條河川為識別理念；轄內台中文學館、審計新創聚落、刑務所演武場更是大家耳熟能詳、秀文青的好所在。加上擁有觀光、文化、老建築物的景點，除具有文化傳承意義，亦是文化創意產業蓬勃發展的地區。

吳皇昇指出，有台版小京都之稱的「中區」擁有豐富歷史建築和故事，本次以「驛站」角度出發，呈現出舊文化與新潮流彼此相互輝映。

「外埔區」以「品味外埔」為主軸，以「一口在地味、一口人情味、一口健康味、品味外埔的好滋味」為品牌設計意象；緊緊抓住評審的味蕾;而「后里區」主打「好馬上路、后里領先」的標誌，鮮明且強化后里馬場的特色景點，在爵士音樂的協奏下，譜出耀眼的樂章。

研考會強調，本次獲獎對地方來說是莫大肯定，期望藉此鼓舞更多學界與企業領域共同投入地區振興，讓地方創生持續加值且充滿契機，讓年輕人願意留在地方耕耘，為地方產業帶進嶄新面貌，製造雙贏的局面。

(中時 )