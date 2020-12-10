含萊劑美豬再過20天就要來台，台北市副市長黃珊珊上午前往行政院會提出訴求，希望萊劑美豬可以有統一規範，否則1月1日天下大亂。黃珊珊並具體建議，可採未使用及未檢出萊劑的「專區管理」，但蘇揆只交由相關部會處理，未具體承諾。

黃珊珊說，台北市政府認為，美豬並不都等於萊豬，美豬有4種狀況，1是完全未使用萊劑，2是使用未檢出3是檢出未超標4是檢出超標。現在進口的是未使用或使用未檢出及檢出未超標的，所以希望中央政府把未檢出及未使用萊劑的美豬合為1種叫做不含萊劑的標示，也有清楚的貨號，但中央的規定很遺憾不是如此。

黃珊珊指出，台北市政府希望中央採取不含萊劑的統一規範；若無法如此1月1日各縣市政府可以看出六都或地方政府都有不同的自治條例，1月1日就是天下大亂的局面。

她表示，台北市政府多次跟中央溝通，蘇揆說交給各部會做詳細的研究，在1月1日前提供地方統一規範的方式，但時間這麼趕若真的不行，地方政府只能自救。黃珊珊也提及，台北市政府希望的作法，是不含萊劑的美豬可以「專區管理」，包括進口廠商能提出國外出口廠不用萊劑聲明書，或進口時未檢出的檢驗報告，相關肉品可自主在賣場通路或餐飲店成立專區，供民眾選擇。

(中時 )