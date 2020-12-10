中國商務部10日公布，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

香港經濟通通訊社報導，中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自11日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒實施臨時反補貼措施，各公司比率為6.3％至6.4％。

中國11月已初步認定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，並自11月28日起徵收相應的保證金，各公司保證金比率為107.1％至212.1％。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但自2020年以來兩國經貿緊張關係急遽升級。中國此前已對澳洲大麥徵收高額關稅，同時，最近幾個月澳洲龍蝦、牛肉、煤炭及木材出口中國均受重創。據中國海關最新數據顯示，2020年前11個月，中國自澳洲進口年減4.9％。

(工商 )