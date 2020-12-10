馬卡花旗蔘燉竹絲雞。（台北新板希爾頓酒店提供）

連日陰雨寒冷，尤其北部民眾更是入冬有感，紛紛穿起大衣、吃起暖身鍋物。台北新板希爾頓酒店瞄準國人補冬習慣，將於12月16日推出3款「養生滋補燉湯」及5款「粵式精緻煲飯」，藉由食補幫饕客們活絡身體。「養生滋補燉湯」及「粵式精緻煲飯」每份480元起。

此次冬令進補推出3款養生滋補燉湯分別為「漢方藥膳燉鱸鰻」、「腐竹羊腩煲」及「馬卡花旗蔘燉竹絲雞」。進補極品「鱸鰻」，魚皮滑嫩Q彈，肉質細膩，漢方藥膳配方有紅棗、枸杞、北芪和人參鬚等多種中藥材。將多種中藥材及鱸鰻經過長時間的燉煮，鱸鰻豐富膠質精華融入湯裡，湯頭香醇卻不油膩。

「腐竹羊腩煲」選用帶皮小羔羊及黑棗、枸杞、人參鬚、黨蔘、熟地等補脾養胃、潤肺生津中藥材，熬煮5小時的鮮甜濃醇湯頭，幾乎無羊騷味，肉質甜嫩。青雅中餐廳副主廚邱稼麟特推「馬卡花旗蔘燉竹絲雞」，而「馬卡」為祕魯人參，性燥熱，也搭配性質較寒的花旗蔘，溫補身體又可享雞湯之鮮甜。

入冬之際，青雅中餐廳首度推出煲仔飯，5款地道港味暖身暖心，熱騰騰地煲仔飯一入口有種莫名的幸福感。煲仔飯霸主「港式臘味煲仔飯」，使用道地廣式風味、風乾超過1年的臘腸、臘肉及肝腸切片後平鋪於米粒上，小火慢煲30分鐘後再悶出鍋巴香。臘味煲仔飯不只著重臘味，特別選用口感較Q、粒粒分明的泰國米，吸飽了臘味鹹香的米粒，濃郁飯香令人無法抗拒。

除了大家熟悉的臘味煲仔飯，中餐廳副主廚邱稼麟最鍾愛的還有「陳皮牛肉窩蛋煲仔飯」，嚴選牛後腿肉打成泥，醃製入味，再加入絲絲陳皮增添獨特香氣。小火慢煲出飯香後，厚厚的牛肉泥上面添加一顆半熟蛋，蛋液由下往上均勻的拌著酥脆的米飯及鍋巴，香味四溢。另外還有「雲耳金針雞煲飯」、「蒜香肉排煲仔飯」及「鹹魚松阪煲仔飯」，多種口味讓民眾多些選擇。

青雅中餐廳「養生滋補燉湯」及「粵式精緻煲飯集」將於12月16日起供應至明年1月15日。即日起至明年2月28日，希爾頓榮譽客會會員及銀卡會員，用餐可享9折優惠，金卡及鑽卡會員用餐可享75折優惠，折扣後滿（含）730元以上，另可享有積分點數500點。

(中時 )