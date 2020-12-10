中華婦女聯合會理事長何建華去年8月舉報高雄市議員黃捷的母親，在大陸經商賣茶葉，痛批黃拿人民幣在台灣搞台獨；黃捷日前宣稱，北檢已起訴何等人還母親清白，強調「切勿再以訛傳訛、不排除提告」。黃更上節目坦言，自己父母都是「韓粉」，但母親自己也被茶葉事件嚇到，所以今年總統大選就不敢投國民黨總統候選人韓國瑜了。

黃捷近日在鄭弘儀主持的政論節目《鄭知道了》表示，她也是看到新聞，才知道部分人士指控母親赴陸經商賣茶葉、自己拿大陸錢在台灣操作台獨這件事，但檢調已經有了最新說法，證明母親的清白。但爆炸性散布的新聞威力，已經讓整個澄清效力變低落，遠不及早已被貼上的標籤。

黃捷痛批，這種抹紅手法，可以看出是有組織性的網軍，在刻意散布「假訊息」。黃也特別強調，母親住在苗栗，工作是一位行銷顧問，就是一般的上班族，所以母親當時看到新聞也覺得莫名其妙，訝異自己會被扯進這種政治風波中，何況還是上升到國安層級的事情。母親當時還問說，需不需要她自己出來開一場記者會，黃則對母親說：「不用，你出來也沒人在乎，重點他們的意圖不是這個。」黃嘆政治把家人牽涉進去，真的頗恐怖。

黃捷更說，母親在「茶葉事件」後都非常害怕。鄭弘儀問：「爸爸、媽媽不是韓粉嗎？」黃回答：「是啊。」並表示即便父母都是韓粉，與自己的政治立場偏好不同，仍會受到事件影響，「我可以講一個比較有趣的，就是自從那次事件之後，可能媽媽也有被嚇到，她就是今年選舉的時候，就沒有投給韓國瑜了」，黃大笑說道。

(中時新聞網)