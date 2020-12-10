因英國及加拿大皆批准新冠疫苗，陸續開始施打，美國也有意在近期跟進，因此提振市場樂觀情緒，加上航運費上漲，以及中國煉鋼需求強勁，令國際鐵礦石價格不停攀升，已連續走揚12日。

周三(9日)62%國際鐵礦石價約漲0.8%；65%國際鐵礦石價約漲0.34%；58%國際鐵礦石價約漲0.46%；英國鐵礦石約漲1.22%；美國鐵礦石約漲0.53%。

大連期交所1月鐵礦石期貨持平，焦煤上漲6％，焦炭上漲1.8％；上海期交所螺紋鋼收高1.6％，熱軋卷上漲1.4％。(商品行情網)

(時報資訊)