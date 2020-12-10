台股今早受美股科技股重挫衝擊，電子軍團倒成一片，大盤一度重挫逾百點、回測5日線，資金流向金傳類股，其中，鋼鐵軍團受惠大陸寶鋼大幅調高2021年1月鋼價激勵，晨盤由中鴻(2014)、官田鋼(2017)、威致(2028)、海光(2038)率先攻頂插旗，號召燁興(2007)、佳大(2033)、新鋼(2032)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)、春源(2010)、高興昌(20087)、千興(2027)、中鋼構(2013)、彰源(2030)、允強(2034)等群起而攻，拉升鋼鐵類股指數一度逆漲逾2.5%，成為今日台股護駕主帥。

大陸鋼鐵龍頭寶鋼9日大幅調高2021年1月鋼價，主力底材熱軋每公噸大漲人民幣400元(約新台幣1,730元)，漲幅近1成，國內龍頭中鋼(2002)預定11日開出1月新盤價，上漲空間上看1,800元，吸引今日多頭湧入鋼鐵股，中鋼開高後穩漲約1.5%坐鎮，遣將中鴻(2014)率領官田鋼等不鏽鋼族群衝鋒，一舉將鋼鐵類指漲幅拉升至2.5%，表現精彩。

分析師指出，大陸、東南亞、美國等主要鋼鐵市場受惠車市、家電、機械需求，鋼價漲勢凌厲，而10月起大陸粗鋼季節性產量趨緩、五大鋼品經銷商庫存逼近2019年底的800萬噸歷史低位，全球鋼市一片漲聲，預期明年首季將進到新一波高峰期。中鋼董事長翁朝棟表示，昨天寶鋼熱軋漲人民幣400元、冷軋與鍍鋅大漲人民幣500元、無取向電磁鋼片更大漲人民幣800元，為近年難得一見的漲勢，惟翁朝棟也表示，雖國際鋼價不斷上漲，但中鋼11日開出明年1月以及首季盤價必定會考量中下游接單競爭力，讓產業鏈共促內外銷接單能量。

中鴻前三季營收為271.92億、年減18.05％，稅後淨損為2.38億，每股稅後淨損0.17元。進入第四季以來，受惠接單暢旺、價格上漲，累計單季熱軋每公噸大漲2,000元，營運倒吃甘蔗，10月合併營收31.82億元、年增36.99%，11月合併營收31.47億元、年增30.65%，力拚全年轉盈機會大增。

(時報資訊)