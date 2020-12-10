周三美國新冠肺炎單日死亡病例突破3000人大關。在新冠疫苖即將獲准使用前，美國公衛機關正加快腳步為這個創下歷史規模的疫苗接種行動做準備。

根據路透社統計，周三美國至少有3112人因染疫死亡，超過12月3日創下的單日2861個死亡病例的記錄，這意味著這個病毒首次在一天之內，就奪走超過3000條美國人的生命。

美國食品藥品監管機關即將決定是否通過輝瑞的新冠肺炎疫苖，該疫苖一旦獲准使用，美國隨即將開始配送與施打疫苖。但此時美國染疫住院人數持續以驚人速度激增，某些疫情熱區的醫療系統已經緊繃到臨界點。

根據路透社調查，周三加州10個多為農業郡的地區報告加護病房床位已滿。目前全美住院的新冠肺炎患者人數較前兩周增加18%，達到10萬5,805人，創下新高記錄。

過去一周，美國每日平均達20萬5661人染疫、2259人染疫死亡，美國衛生官員警告，在疫苗大規模接種之前，未來幾個月死亡人數可能還會加速升高。

川普政府「神速行動」疫苗開發計畫首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）周二表示，美國食品藥品監督管理局（FDA）最快可能在周五或周六批准疫苖，然後在周日或下周一啟動美國的第一批接種。

針對英國在施打輝瑞疫苖後，獲報有兩人出現過敏反應，斯勞伊表示，在批准使用之前，FDA可能審查此款疫苖的在英國發生的過敏事件，但他也表示，在臨床試驗中未包括對疫苗產生嚴重過敏反應的人，這樣的情況並不罕見。

(時報資訊)