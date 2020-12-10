隔夜美股全面收黑，使得KOSPI開低5點。開盤10分鐘後，指數一度大跌35點左右，但多頭重新整隊，交易約莫兩個半小時，指數趨近平盤位置。KOSPI指數暫為2752.74點，下跌2.73點，跌幅0.1%。

三星電子與SK海力士9日收盤價同步創新高，也帶動韓股再創歷史新高紀錄。散戶大賣5100億韓元，外資與法人淨買4730億韓元，形成散戶與外資攜手法人對做局面。

10日韓股也受到市場四種主要金融衍生性商品，到期不確定負面結果大增，進而拖累KOSPI早盤表現。

現代汽車雖漲0.52%，子公司起亞汽車也漲0.78%，其它像營建類股相對表現亮眼，但科技族群卻反向走弱。三星電子與SK海力士無法續創新高，分別下跌0.68%與2.49%。樂金化學跌1.56%，三星生物製藥跌0.73%，網路股Naver也跌0.17%。

最新匯價，目前1美元可兌換1086.85韓元，韓元貶值2.05元，仍守住重要價位1100心理關卡。

(時報資訊)