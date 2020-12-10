德意志銀行周三表示，將刪減更多成本，並證實2022年的獲利目標，然分析師不相信該行會達成該獲利目標。

執行長索英(Sewing)已經對德銀進行連串改革，並宣布裁員1.8萬人和退出部分業務的計畫。

德銀希望在五年總虧損超過150億歐元之後，能夠重返獲利。

索英在周三告知員工的通知中表示，將從防禦轉為攻擊。

在對投資人的簡報中，德銀目標在2022年的有形股票回報率重回8%；此目標為原先2019年重建計畫中提出。

然德銀出版的分析師共同預測顯示，預期2022年的有形股票回報率為3.3%。

德銀最新表示，2022年前將刪減167億歐元成本；先前目標為170億歐元。德銀希望在疫情危機後能降低辦公室空間和旅遊。

德銀預計2022年營收244億歐元，先前預測為245億歐元。並預期在投資銀行業務有更多營收成長，2018~2022年間成長3%，先前預測為成長2%。但是降低對企業銀行的營收預期。

長期拖累德銀獲利的投資銀行，因股市波動而受益。

穆迪在上個月移除了對德銀信評的負面展望，稱德銀有更穩固的策略。

分析師預期得銀今年虧損，但明年將返回獲利。

(時報資訊)