凱基投顧發表2021年台股展望，認為新冠肺炎疫情帶動數位經濟提前到來，疫苗問世接種將有助全球經濟重啟，使明年科技股及非科技股健康輪動，雙重效益將有助台股獲利延續上升循環，支撐台股指數維持長多格局，並看好11項產業趨勢。

凱基投顧指出，新冠肺炎疫情使許多企業加速數位轉型，遠距工作成為永久性趨勢、民眾進行更多線上消費。儘管疫情終會緩解，惟數位經濟新生活型態已是長期結構性趨勢，輔以5G升級潮帶動半導體與電子零組件內含價值提升，均可支撐科技股獲利動能維持高檔。

而疫情造成全球經濟呈現K型復甦，受惠的電商、遠距、雲端等新經濟類股基本面早已超過疫情前水準，惟深受疫情所創的旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，造成市場資金過去1年瘋狂追逐科技股。

不過，隨著疫苗研發屢傳捷報、預期明年下半年可能陸續大量接種，凱基投顧認為將有助疫情舒緩、全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求實質回溫。舊經濟活動重啟，將有利周期性傳產股獲利動能後來居上。

凱基投顧預估，科技股今年獲利將成長達35％，且數位經濟提前來臨有助延續獲利動能、使科技股明年獲利再續揚20％。配合明年下半年全球經濟活動重啟，將帶動周期性傳產股營運觸底回溫，預估明年獲利可望強彈逾5成，擺脫今年衰退3成態勢，呈現健康輪動。

凱基投顧看好明年11項產業趨勢，包括半導體產業、先進封裝產業、筆電／電競產業、光通訊產業、散熱產業、衛星寬頻產業、電動車產、電商及紡織產業、自動化工業產業、塑化產業及金融產業。

(時報資訊)