軍中陽盛陰衰，因此網上流傳「女生當兵比較吃香」的說法，但真的是這樣嗎？一名網友原是護理師，最近想轉換跑道，剛好看到招募職業軍人的文宣，加上身邊朋友也有人去當兵，便好奇詢問是否該簽下去了？引發網友熱議，也釣出現役軍人分享恐怖經歷直言，真的很後悔！

一名網友日前在網路論壇《Dcard》上發文表示，想離開護理業一陣子，最近恰好看到招募職業軍人的文宣，再加上認識的學妹去當空軍，因此好奇發問，不知道有沒有其他的女性職業軍人願意分享軍中生活，或是有什麼推薦的單位？

貼文引來網友熱議，「是離開護理行業的一陣子還是一輩子？一輩子的話可以簽 一陣子的話 我覺得沒有到要簽的地步」、「護理不見得都會有相關職缺」、「想嘗試當兵就好，軍護不好進」、「護理如果非國防醫學院畢業，很難很難到軍醫院裡面（機率很小），通常都會被分到各單位的醫護所，那會跟你想像的護理很不一樣」。

其中有男網友留言表示「女生當兵就是一個字，爽」、「如果長的有點姿色，不管去哪每個人都會把妳當成寶」。對此，一名現役女軍人則打臉說，她目前在海軍相關單位，只能說長得漂亮仍要做事，只是人緣比較好，因此無法理解這個刻板印象。就好比她所隸屬的單位，女生的比例雖然很少，但工作是責任制，所以不會比較悠閒。

另一名自稱女職軍的網友表示，她剩九個月就當兵滿四年，但因為選錯軍種感到非常後悔，當初政戰主任看她頗有姿色，便多問了怎麼想當兵，並告知她要小心，若她回報有兩性問題，就要直接汰除她，後來才知道所謂的兩性問題是「被性侵」。

該名女網友說，後來她真的遭到性侵，為此罹患憂鬱症併恐慌症，後來雖然起訴男方，但之前的單位提供很多對男方有利的證物，還竄改了她的考核紀錄，還好老公幫忙做證，抓包部隊說謊，讓她直嘆「就因為男生是官我只是兵所以我該被抹黑？」

(中時新聞網)