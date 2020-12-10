民團12月7日發起對執政黨立委的假投票調查，59人中僅1人表態反對廢止萊豬行政命令，其餘58位不是拒答就是不敢表態，前美牛專家會議代表蘇偉碩表示，調查看出這些立委無法基於自己選區的民意來決定是否支持蔡總統的決策，甚至害怕任何表態，他說，一種新型的獨裁體制「已經成形」。

蘇偉碩指出，整個調查過程發現執政黨立委似乎有沉重的壓力，無法基於自己選區的民意或自己的專業判斷來決定是否支持蔡總統的決策。幾乎沒有委員公開表示會投票捍衛蔡總統的決策，但也沒有委員敢表態反對，連敢於表達「不回答」的委員都是極少數，這可能是一種新型的獨裁體制。「這對台灣民主是可怕的警告，更是恐怖政治的前兆。」

蘇偉碩說，恐怖政治在民主發展歷史中不是沒有出現過，以納粹德國為例，當所謂的領袖意志居於萬人之上，底下不能有任何反對的意見，只能順從、擁護和讚美，「沒想到以民主自傲的台灣已經走到這步了。」

他說，行政機關說服民眾萊豬食用無虞，但委員辦公室卻反應出行政機關在「練肖話」，不敢表態是因為當前絕對民意反萊豬，這些立委們3年後還要選舉，要對民意負責，但是行政院長蘇貞昌不是選舉產生、蔡總統也沒有連任壓力，所以根本不怕民意反撲。

蘇偉碩表示，立法委員應該要代表民意，卻在領袖意志下被擠壓得不成人形，台灣民主代議制度明顯失靈，綠委連不回答都講不出來，很替他們的「精神狀態」感到擔憂。

最後蘇偉碩以個人身份3次呼籲，請蔡總統放過台灣2300萬人民。

(中時 )