韓賜村撞死騎士，卻在上月初突然一一回嗆網友，更怪家屬延誤就醫，遭檢方認定毫無悔意，請求取消緩刑。(圖／韓賜村臉書)

民進黨高雄市議員韓賜村5月開車疑似闖紅燈、與余姓機車騎士在路口發生擦撞致死案，高雄地院10日宣判，依過失致死罪判韓6月、可易科罰金18萬元，可上訴。這個判決引來網友砲轟，痛批現在的司法根本就沒有正義，質疑在臺灣價值面前是否只要有黨證，生命就毫無價值？

韓賜村今年5月闖紅燈撞死55歲騎士，還連帶造成騎士妻子悲痛欲絕，墜樓輕生。但韓至今矢口否認闖紅燈，出庭時一再強調，自己闖的是「黃燈」、非紅燈，當時雙方號誌燈有「時差」，且他車速不到50、行經路口時，與在右側待轉區正要起步往西的余男撞上。他也曾質疑家屬是否延誤就醫，稱「若我闖的是紅燈，當時就不會只撞到死者一臺車而已」。

車禍發生當下，不少網友灌爆韓賜村臉書留言批評，韓賜村原並無回應，但上月(11月)初，韓賜村突然一一反擊網友，不但嗆「你們毫無社會貢獻」、「不要沒事找事做，社會需要生產力」、「沒大頭貼沒臉見人嗎，你們要勇敢度過」、「沒事也要有知識，努力就會夢想成真，不要怨天怨地的找點事情做吧」、「你也像點人，說些人話好嗎」，更咒網友「有一天你家人出車禍，你就能感受到了，或許我還能幫你服務」。

如今一審判決出爐，法官僅依過失致死罪判處韓賜村6個月刑期，且可易科罰金18萬元，這個結果讓大批網友全氣瘋，痛批現在司法遇到民進黨就轉彎，有黨證就無敵，好好的一條生命逝去了，肇事者只要付一點錢就可以脫罪，直呼「撞死人還可易科罰金」、「歡迎來到一言堂的世界」、「在臺灣價值面前，人命完全不值錢」。

不過，韓賜村為了表示自己有誠意面對司法，強調自己曾連續13天到喪家向死者家屬致意，以現金支付100萬元慰問金，事後雙方也和解還簽保密協議，實際和解金額不便對外透露。一審認定，韓已與家屬和解，依過失傷害罪判6月、可易科罰金，全案可上訴。韓賜村對今日判決果則表示尊重。

(中時新聞網)