自華為拆分、大陸手機品牌榮耀執行長趙明近期在北京的一場員工溝通會中明確提出，榮耀的目標是成為大陸手機市場第一。

深圳智慧城市科技發展集團和30多家榮耀代理、經銷商11月17日在深圳特區報刊登聲明，已與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，而華為在出售後不再持有新榮耀公司的任何股份。

騰訊新聞引述榮耀內部人士透露，在榮耀獨立一周後，趙明在北京、西安和深圳召開三場員工溝通會。雖然趙明沒有提及具體的戰略和打法，但提到除手機以外，其他產品也會繼續做。

至於在最關鍵的晶片供應上，榮耀也取得進展。一位接近高通的知情人士表示，高通與榮耀的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。

對此，高通回應，已經開始和榮耀展開一些對話，對未來機會也表示期待。榮耀則回應，不予置評。值得注意的是，高通總裁安蒙此前公開表示，目前已經開始與榮耀展開對話，期待與榮耀在相關方面展開合作。

報導稱，榮耀計畫於2021年1月發表全新的V40系列手機，V40將採用此前庫存的聯發科晶片。這也是時隔大半年後，榮耀再次發表手機新品。

(工商 )