支持企業對外併購，合庫完成籌組喬山健康科技90億聯貸案。合庫9日由董事長雷仲達出面，和目前為全球第二大健身器材廠商的「喬山健康科技」董事長羅崑泉完成聯貸案簽署，該案不僅在聯貸圈掀起180％的超額認購熱潮，同時主要資金用途在於為喬山進行通路的跨國併購，是近一年來國內少見的併購導向聯貸案。

據了解，該聯貸案因為主要資金用途將用於跨國併購，因此在資金上採取台幣、美元、歐元、日圓等四大幣別混搭，亦相當特殊，除了用於併購的「長期股權投資」之外，另外資金用途還包括營運周轉金及借新還舊。

其中新台幣部位大約佔一半，以聯貸鐵板價下限利率1.7％訂價，至於美元，由於基準利率Libor空前新低，因此，總利率水準僅1％出頭，該聯貸案為5年期聯貸。

合庫指出，該聯貸案創下180％，將近2倍之多的超額認購熱潮，而此案的其他參貸行，還包括兆豐、一銀、華銀、農業金庫、台中商銀、台銀、台新、玉山、台企銀等公民營銀行。

行庫主管對此指出，市場資金錢滿為患，由上述超額認購比率可見一斑，特別是在國內品牌形象好的企業，超額認購熱潮更為湧躍。

對此合庫指出，喬山健康科技成立於1975年，是成立已久的老字號品牌企業，到現在旗下擁有Johnson、Vision、Horizon、Matrix等多個自有品牌，為全球第二大健身器材廠商；為提升市占率，邁向全球最大健康器材供應商，喬山集團近年來積極擴充全球連鎖店通路佈局，並持續透過旗下自有品牌，分別拓展商用市場、大型賣場、連鎖健身房及自營連鎖店，此次主要資金用途也是在進行跨國併購所需。

(工商 )