半導體材料大廠華立（3010）11月自結合併營收達54.36億元，月增8.1％、年增16％，營收改寫歷年單月次高；今年累計前11月合併營收達538.15億元，較去年同期揚升7.7％，全年營收創史上新高紀錄已成定局。

進入後疫情時代，台灣半導體產業仍將持續受惠轉單效益，加上新科技應用加持，半導體晶圓代工產能增加有限下，不論先進製程與成熟製程的供給依然相當吃緊，終端客戶得提早下單排隊確保供貨，帶動華立在半導體前段製程光阻液、去光阻液、電子級特氣、CMP研磨液、製程機台零配件及薄膜製程材料的銷售量，全年營收展現雙位數成長。

至於華立記憶體產業客戶在光阻液、顯影液、濕製程化學品及電子級特氣等的材料拉貨力道，也將隨記憶體產業的缺貨浪潮穩步向前。在5G高階手機出貨量倍增的鼓舞下，今年受到衝擊的記憶體恢復生機，且各項經濟活動逐步復甦，對於高階手機的需求也轉趨強烈，配合雲端伺服器、資料中心及車電等需求推升，記憶體用量大增，再加上大廠擴產計畫保守，明年供需難以平衡已成業界共識。

同時華立為力挺政府的綠電政策，全面布局太陽能、儲能及風能等綠電產業，10月登陸興櫃的離岸風力發電機葉片製造商天力離岸，華立身為其重要的創始股東，在5月便與其簽署風機葉片材料供應合約，展現對風電市場的十足信心。

展望2021年，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）報告顯示，記憶體市場今年可望成長12.2％，2021年更將大幅成長13.3％，連2年高居成長最大的半導體產品類別；同時LCD產業供給面持續改善，以及各類IC晶片供貨吃緊、美國國防部將中芯列入黑名單，各方預測明年首季電源管理IC將爆發缺貨潮。

此外，在美國與台灣推出綠能政策方向，以及科技大廠陸續宣示增購綠電後，台灣許多新增的太陽能產能已被預訂大半，產能處於緊繃狀態。華立在半導體、平面顯示器、綠能等領域皆有超前部署，2021年將搭上此供貨緊俏的產業市況。

(工商 )