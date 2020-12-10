奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），演出電影《金法尤物》、《為你鍾情》等電影走紅好萊塢，近來在IG分享曬出與21歲女兒艾娃菲利普（Ava Phillippe）的合照，兩人相差23歲就宛如「雙胞胎姐妹」一樣，立刻引起網友議論。

瑞絲薇斯朋在IG曬出與女兒合照，只見母女倆穿著同款異色的毛衣，手上都拿著有雪花圖案的馬克杯，似乎呼應著即將到來的聖誕節氛圍，至於會有母女難得合體的照片，她則笑稱是去懇求女兒，她才願意穿上這款毛衣，還不忘反問網友：「很可愛不是嗎？」。

瑞絲薇斯朋演出《為你鍾情》，奪奧斯卡影后頭銜。（圖／reesewitherspoon IG）

不過瑞絲薇斯朋的母女合照才剛上傳，就在網路瘋傳，更掀起一股討論熱潮，因為母女倆年紀雖相差23歲，但合照起來卻宛如雙胞胎姐妹，神複製的模樣讓網友驚呼不已，紛紛留言：「這基因太強大了吧」、「不是母女是雙胞胎姐妹吧」、「根本就是複製人」。

瑞絲·薇斯朋演出《金法尤物》被提名金球獎最佳女主角，知名度水漲船高的她，躍身成為好萊塢身價最高女演員之一，此外在《為你鍾情》精湛演技獲得一致好評，奪得第78屆奧斯卡金像獎及金球獎最佳女主角獎，更被時代雜誌選為百名最具影響力人物之一。

(中時新聞網)