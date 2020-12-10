菸商常以口味為噱頭，吸引青少年吸食電子煙，甚至連小學生也遭殃。民進黨立委林淑芬表示，自己的小孩告訴她，同學在學校吸食電子煙，還說電子煙不是菸，強調吸的是哈密瓜口味，直呼菸害防制宣導成效好「鬼才相信」，指定凍結300萬預算。
立法院衛環委員會今審查衛福部預算。林淑芬表示，自己的小孩告訴她有同學抽電子煙，小孩也認為電子煙不是菸，並強調吸的是哈密瓜口味。小學生1人抽電子煙就傳遍全校，對模仿大人的行為感到得意洋洋，引發其他人模仿吸菸的動作。
林淑芬表示，政府採取行動的速度比社會慢，我們都知道，現在有老師不知道電子煙是什麼，即便知道也不知符合管制，且沒有足夠的法律授權管理，以至於連小學生也在吸食電子煙。她為此2度直呼「天啊」，並表示國健署菸害防制宣導成效好「鬼才相信」，決定制定凍結「推動健康傳播工作宣導成效評估」的300萬元預算。
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(中時 )
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