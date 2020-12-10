南投縣警察局交通警察隊15輛重機昨天遠程訓練，一名簡姓小隊長返程時打滑不治，南投縣長林明溱今天指，若調查確認路面錯誤施工造成喪命，家屬可提國家賠償，縣府一定協助。

台16線水里鄉到集集鎮路段昨天2小時發生5件事故。一輛廂型車疑因雨打滑自撞，車輛停在外車道，但汽車保險桿散落路中，後方一輛總達客運公車為閃避保險桿，也打滑撞護欄，事故釀廂型車司機1人、公車乘客3 人輕傷，不久後同路段，又發生2起各3車追撞事故。

事故後有當事者親友到場關心，將一輛藍色小貨車停在路旁，此時，南投縣警察局交通警察隊15輛警用紅牌大型重型機車行經台16線指標12.5公里處水里往集集方向，其中3輛重機打滑自摔，簡姓小隊長連人帶車失控撞上路旁護欄及這輛貨車，送醫轉院仍傷重不治。

縣長林明溱、縣警局長呂新財等人今天到靈堂慰問家屬，林明溱與家屬談話時直指，連續發生事故，路面可能有問題，建議家屬，若調查確認是路面錯誤施工造成簡姓小隊長喪命，可請求國家賠償，縣府一定協助。

林明溱表示，同路段連續車禍，「我想路面一定有問題」，對於重鋪路面是否太滑，縣府將追究責任，若證明因此導致事故，要求交通部公路總局等單位還家屬公道；由於簡姓小隊長因公死亡，縣府全力為死者爭取權益以照顧雙親、遺孀、兒女，也請縣警局從優撫卹。

縣警局交警隊15輛重機昨天進行遠程訓練，從南投市前往信義鄉塔塔加，返程經台16線發生事故，有網友質疑為何天氣不好仍訓練，對此，交警隊表示，昨天出發時無雨、路面乾燥，抵達塔塔加天氣轉陰有霧，回程經水里、集集一帶遇雨；簡姓小隊長擔任交通警察10多年，定期接受訓練，經驗豐富、技術良好。（編輯：謝雅竹）1091210

(中央社)