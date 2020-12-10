台中市梧棲區中港加工區宇隆科技將蓋新廠房，在基地發現53棵羅漢松，董事長劉俊昌將生氣勃勃的老樹捐贈給台灣老樹救援協會，協會積極為它們找到家，將移植到雲林台西鄉興建中的北極殿，讓這些株羅漢松找到更好的生存環境。

劉俊昌表示，公司購地後前往基地巡視，發現有53株生機勃勃羅漢松矗立，而新廠動線規劃、設計，不免挖除原有地上物，眼見這53棵生意盎然的樹群即將面臨的命運，內心非常不捨。

台灣老樹救援協會理事長吳春山表示，宇隆科技將這53棵20年以上的羅漢松捐贈給協會，經協會評估幾處適合移植的生長環境後，最終決定落腳至雲林台西鄉海口村一座籌畫興建中的北極殿，綠美化該處的景觀環境。

劉俊昌說，這幾棵羅漢松能夠找到更好的生存環境，讓他感到十分欣慰。吳春山提到，台灣老樹救援協會自2015年成立至今，已救援了大約600棵老樹。

「建設前必先破壞」！宇隆科技指出，如何在兩者之間取得最佳平衡，把環境傷害減到最低，達到共好雙贏的目的，在這次擴廠計畫中，善盡企業社會責任，公司也做了好的示範。

宇隆科技由生產傳統自動車床零件起家，經過逾40年創新變革，目前專注於精密金屬零件加工的上市公司宇隆科技(2233)，客戶囊括全球最大汽車電子廠BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等，其生產的引擎噴油嘴零件更是供應BMW、賓士、福斯等一線車廠，堪稱台灣機械加工領域的隱形冠軍。

(中時 )