苗栗民宅種大麻 設置生長棚

30歲曾姓男子上網自學，5月起在苗栗頭份1處民宅加蓋鐵皮屋自種大麻，甚至設置生長棚加速大麻栽植。為防身還買改造手槍。桃園警分局接獲線報，9日搜索，起出大麻活株7棵、培植、研磨等設備，及改造手槍、子彈。

警方表示，接獲線報指曾男在苗栗頭份栽種大麻，因此和桃園警分局偵查隊與中路所、市警局刑大偵三隊及苗栗頭份警分局組成專案小組查緝。9日10時左右在桃園逮住曾男，他原本還否認犯案。

但警方在其苗栗大麻栽種場搜索時，起出大麻活株7棵、種子31顆、大麻花1包、培植、研磨、光照、烘乾設備，還有改造手槍1支、子彈5顆。全案將依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

警方也發現，曾男將大麻種植於頂樓加蓋鐵皮屋內，並設置4座植物生長棚，包含溫度、濕度及明亮度控制，其中3棚植物生長棚內藏有大麻活株7棵，另一生長棚已準備用來培養種植，所幸警方及時發現，防止毒品流入市面，危害民眾身心健康。桃園警分局長林信雄指出，毒品的製造及販賣對於社會治安影響甚鉅，此次桃園警方破獲重大案件，將持續擴大追查種子及槍械來源及毒品流向，以利徹底淨化社會治安。

30歲曾姓男子上網自學，5月起在苗栗頭份1處民宅加蓋鐵皮屋自種大麻，甚至設置生長棚加速大麻栽植。（賴佑維攝）

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )