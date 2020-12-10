Julie稱陽帆大男人還有偶包。(圖／翻攝自YouTube)

陽帆和老婆Julie結婚24年，感情依舊幸福甜蜜，不過Julie在節目坦言，和自己原先想的不一樣，婚姻「苦多於甜」，不過陽帆也是有貼心溫柔一面，才能讓婚姻維繫下去。

Julie在《單身行不行》透露，當時她覺得「愛情最偉大」，所以雖然家裡栽培她到美國讀大學，但一畢業後她就選擇嫁給大眾的偶像陽帆，本以為能享受平凡家庭的小日子，但在她們家基本上是不可能，直言陽帆不僅大男人，還有偶包，沒做過家事，在家也會把自己整理乾淨，「我從來沒看到他衣裝不整的時候」。

她也坦言結婚前3年，看著陽帆睡顏都會自我陶碎，之後就漸漸沒感覺，「在家裡面養久了就是長那樣」，而且陽帆雖然在外面幽默健談，但回到家都不講話，長達5年都這樣，Julie最後受不了攤牌，「我真的很想你跟我講幾句話或是抱抱我」，最後陽帆選擇擁抱解決。

讓Julie更無法接受的是，婚後失去自己的名字，都被叫「帆嫂」，讓她心裡很受傷，回到家默默掉淚，「原來我活了這麼久，我變成一個別人的名字」，所以後來上節目她都堅持要用Julie，才讓大家更記住她名字。

Julie最後也表示，雖然陽帆對她沒有多好，但還是很感謝這麼包容她，小細節也會注意到，像她不吃紅豆、芋頭，點菜時就會特地避掉，讚陽帆也是有貼心一面，才能讓婚姻維繫這麼長時間。

(中時新聞網)