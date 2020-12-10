花蓮一名女高中生，疑似追求性別平等社會運動，在花蓮市北濱極限運動公園旁的３Ｄ彩繪牆，噴漆寫上「FREe NIPPLES」，意思為解放乳頭，更在下方畫上女性乳房；花蓮縣政府建設處得知其公物遭破壞，立即通報，調閱公園監視器找到這名女學生，要求恢復彩繪牆原狀，否則將提起告訴。

北濱極限運動公園是青少年聚集運動或家長溜小孩的地方，花蓮縣府花費不少經費，在周邊設置多面３Ｄ彩繪牆，美化環境；沒想到前幾天有民眾路過發現，彩繪牆遭人惡意噴漆彩繪，塗鴉寫上「FREe NIPPLE」，意思為解放乳頭運動，下方還有女性乳房圖樣陪襯，擔心影響孩童，立即通報縣府建設處。

花蓮縣府建設處接獲民眾通報前往查看，發現如實，請警方協助調閱公園監視器後，成功找到噴漆者，建設處專員賴宛秀表示，得知噴漆者為一名女高中生後，縣府願意給她機會，希望將自己塗鴉的圖樣清除，恢復彩繪牆原狀，若無法恢復原狀，建設處會請專業人士評估價錢，向家長索賠，不排除提起告訴。

「FREe NIPPLES」是一個以追求性別平等為訴求的社會運動，最早由活動家和電影製作人妮娜·伊斯科在2013年發起，支持者大多認為社會上對於男性和女性的胸部及乳頭，存在雙重標準，僅允許男性在公開場合裸露胸部及乳頭，但較不贊成女性裸露胸部及乳頭，致使女性遭受社會差別待遇。

據了解，這名女高中生疑因追求性別平等，認同「FREe NIPPLES」社會運動，才會噴漆寫上這些不雅文字；然而，北濱公園彩繪牆遭塗鴉破壞不只一次，花蓮縣府建設處呼籲民眾，發揮公德心，共同愛護公共設施及環境。

(中時 )