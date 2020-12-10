美祿是許多人小時候愛喝的飲品之一，但也沒必要這麼瘋狂，畢竟它上市已久。日本近來掀起一股「美祿旋風」，且消費者集中女性，市面存貨被搶購一空、網拍價飆5倍，瘋狂程度甚至逼得製造商雀巢不得不宣布停賣！

到底日本女人怎麼了？原來今年7月網友在推特發文，稱喝美祿能補充鐵質、舒緩貧血，該文在網上瘋傳；喝過美祿的網友，又上網補充說真的有效，造成更多人追買，「喝美祿」頓時成為女性全民運動。

今年9月底，雀巢先宣布停售240克的大袋裝美祿，11月中重新上市後，銷量竟比去年同期暴增7倍，從新加坡進口的原料嚴重供不應求。雀巢宣布，美祿700克的家庭裝及條狀包裝，全部停賣至明年2月。

事實上，不只女性愛喝，小朋友也對這款巧克力飲品情有獨鍾，「全家人大概只有爸爸不喝」，網友笑稱，那是因為日本爸爸下了班都去喝酒，對美祿沒興趣。已有家長反映，美祿停賣會對她的養育政策帶來極大不便。

(中時新聞網)