台北市議員林亮君外型亮眼、身材姣好，獲得不少關注，但有網友發現林亮君右手手背上有一塊不明突起，好奇PO網詢問怎麼了，其他人猜測「組織纖維瘤之類的吧」「肉瘤？」但也有人被林亮君的好身材吸引，瞬間歪樓。事實上，今年4月林亮君就曾找脊椎按摩治療師處理腱鞘囊腫，但當時治療師也說可能會再復發。

PTT有網友指出，「最正身材最好的台北市市議員林亮君，之前參加活動，拍了不少照片，我在照片中看到她手上好像突出一塊，不知道怎麼了？」

網友發現林亮君右手手背有不明突起，對比照片中的衣服，應是11月28日參加台北外宿節活動舉辦單身Party時所拍。（合成圖／摘自PTT、游淑慧臉書）

對比網友PO出的照片，根據林亮君身上穿的衣服，疑似11月參加台北外宿節活動舉辦單身Party時所拍。有人猜說是肉瘤、組織纖維瘤，也有人認為是腱鞘囊腫，不過手背上明顯一塊突起，也讓不少網友驚呼，「看起來好噁心」。

另外，照片中林亮君的好身材呼之欲出，也讓網友一語雙關表示「好大」，歪樓笑說「哪裡有手？」「正常人這張照片看30秒都不會看到手吧」。

其實今年4月，脊椎按摩治療師阿龐，就曾分享林亮君處理腱鞘囊腫的影片，當時囊腫的位置和照片差不多，只見阿龐師一推，林亮君突然大叫，痛得說不出話。阿龐師當時也說，其實（囊腫）壓得回去，固定一段時間就好了，再不行就真的要手術，但過一段時間還是會跑出來。

林亮君vs阿龐師處理腱鞘囊腫

(中時新聞網)