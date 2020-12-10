全球知名社群影音網站 YouTube於9日在其部落格發表聲明，隨著各州必須解決選舉爭議的「安全港之日」已過，即日起開始在該網站上禁止「誤導性聲稱大選舞弊」的相關新影片上傳。

全球知名社群影音網站Youtube於9日在其部落格發表聲明，隨著各州必須解決選舉爭議的「安全港之日」已過，即日起開始在該網站上禁止「誤導性聲稱大選舞弊」的相關新影片上傳。

據紐約時報與《Politico》指出，YouTube表示，隨著確定各州大選結果的日子已過，而民主黨拜登已獲得足夠的選舉人票，證實他仍為總統當選人，故決定開始移除聲稱選舉舞弊的影片。

紐時報導指出，Google擁有的YouTube在大選期間允許包含假訊息的影片上傳並散播，但也因此飽受批評。如今在新政策之下，在「安全港之日」之後上傳誤導人們關於大選結果的違規影片將加強刪除；但之前上傳的相關影片仍會保留，不過影片下方仍會加上聯邦公報辦公室網站的連結，其中註記了官方宣布的大選結果。

聲明也否認了外界認定YouTube默許假訊息流傳的說法，表示自今年9月以來已經關閉了將近8千個頻道以及上萬部違規的大選相關影片。而自從大選之日起，也在指控選舉舞弊的相關影片上附註了時事查核的連結，次數高達20萬次，其中也包括了像是「Dominion投票系統舞弊」以及「密西根州重新計票錯誤」等影片。

報導也指出，Youtube此舉恐會讓川普與共和黨與Google這家科技業巨人之間的關係更加不合，但民主黨人對此十分歡迎。就在上月，民主黨人才剛致信YouTube執行長沃西基（Susan Wojcicki），要求對大選相關的假訊息影片採取更嚴厲打擊。

(中時新聞網)