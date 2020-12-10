西非國家迦納選舉委員會今天宣布，現任總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）今天以些微差距擊敗對手、前總統馬哈馬（John Mahama），贏得第2個任期。

法新社報導，迦納素以民主穩定著稱，但在馬哈馬聲稱自己贏得國會多數，並警告阿庫佛艾杜休想偷走勝利後，針對7日總統大選和國會選舉的緊張情勢開始升高。

選舉委員會指出，隸屬新愛國黨（NPP）的阿庫佛艾杜得票率為51.59%，在野黨「國家民主議會」（NDC）領袖馬哈馬則為47.36%。

阿庫佛艾杜曾承諾，將施行一項總金額170億美元的計畫來刺激西非最大經濟體之一迦納的經濟成長。新型冠狀病毒疾病疫情重創迦納石油和可可出口價格，導致迦納經濟近40年來首度出現季度萎縮。迦納是非洲最大的黃金生產國之一。

迦納警務署（Ghanaian Police Service）表示，從選舉當天早上迄今已記錄到逾60起暴力事故，導致5人喪命、19人受傷，讓迦納近年多半和平的選舉活動蒙上陰影。

反對黨「國家民主議會」國會議員伊德里蘇（Haruna Iddrisu）今天晚間表示，「國家民主議會」拒絕承認總統和國會大選結果，有意對選舉委員會的決定提出上訴。

伊德里蘇說：「有壓倒性的證據，讓我們不可能接受這種造假且匆促的結論。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1091210

(中央社)