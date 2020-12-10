中天新聞台關台倒數，52台也會暫時空頻，此事引來各界撻伐。國家政策研究基金會10日舉行「告別中天!訣別新聞自由」記者會，國民黨立委李貴敏（右）表示，52頻道即將變成空頻，台灣居然在民主法治的今日，封殺言論自由，就在國際人權日後的兩天，執政黨綠色獨裁正式封殺台灣人民知的權利，他別上黑絲帶，悼念新聞自由，並呼籲大家繼續努力，爭取新聞自由及言論自由。圖左為國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民。（劉宗龍攝）

中天新聞台關台倒數計時，國家政策研基金會在今天「國際人權日」舉辦「告別中天！訣別新聞自由」記者會，與會專家學者胸別黑絲帶，哀悼及抗議台灣新聞自由已死。NCC前副主委劉宗德還為了他曾擔任NCC委員起身鞠躬致歉，表示如今的NCC用家父長式的管制手法，指揮命令電視台該做什麼，就是「假換照之名，行審查之實」，已背離成立NCC的初衷及組織法賦予的獨立自主權限，有違憲、違法疑慮，未來難通過司法重重檢驗。

中天新聞台聲請假處分案7日遭台北高等行政法院駁回，將於11日後撤出52頻道，是NCC成立14年來，第一個被關的新聞台。

記者會主持人、國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，集權國家才會將新聞自由視為對政府威權及社會安全的威脅，台灣不是集權國家，但政府這些作為卻逐漸往那個方向走，今天人權日別上黑絲帶，代表沉重的抗議與哀悼新聞自由。

立委李貴敏表示，52頻道即將變空頻，民主法治的台灣，封殺言論自由，在國際人權日後兩天，執政黨綠色獨裁正式封殺台灣人民知的權利，她提醒NCC委員，當初宣誓超越黨派、獨立行使職權，如今怎麼對得起台灣人民、對得起下一代？

中天新聞台關台倒數，52台也會暫時空頻，此事引來各界撻伐。國家政策研究基金會10日舉行「告別中天!訣別新聞自由」記者會，國民黨立委李貴敏（圖）表示，52頻道即將變成空頻，台灣居然在民主法治的今日，封殺言論自由，就在國際人權日後的兩天，執政黨綠色獨裁正式封殺台灣人民知的權利，他別上黑絲帶，悼念新聞自由，並呼籲大家繼續努力，爭取新聞自由及言論自由。（劉宗龍攝）

國民黨立委洪孟楷發言。（劉宗龍攝）

立委洪孟楷批評政府的黑手伸入媒體，阻礙新聞自由、言論自由，今年除了中天，三立、TVBS、民視也都被開罰卻沒撤照，NCC標準在哪？行政院長蘇貞昌公然伸出黑手、NCC主委陳耀祥與系統業者喝咖啡喬頻道，若是假新聞，為何不開罰下架？這些都是台灣民主社會的汙點，官員應好好檢討，該感到羞恥。

劉宗德在記者會鞠躬致歉，強調他是NCC第一任副主委，看NCC一步步走上違憲組織﹔第一屆的NCC處理中廣股權轉讓，只加附帶條款，作為行政指導事項，並無強制執行力。但第二屆開始變質，針對旺旺入主三中作了大量附款、對年代綜合台附加兩項解除條件，有強力管制手段，不再是用行政指導建議，如今介入衛星廣播電視經營，不管通訊、傳播事業，都加上附款和條件，這就是「家父長式」的管制手段，直接指揮、命令電視台要做什麼，假換照之名行審查之實，「我非常沉痛」，NCC已背離成立的初衷，及組織法賦予的獨立自主權限。

劉宗德也認為，NCC對中天新聞台換照案採個案裁決，沒有用完整通案處理，沒有真正符合其組織法賦予該有的監理標準，NCC的立法怠惰，最後只能由司法判決，「此案的訴訟還未開始，未來可能還有釋憲程序，NCC要通過重重檢驗非常困難。」

劉宗德也指出，NCC委員已降編到7位，會議紀錄也要公開，但這次中天新聞台換照案7位委員異口同聲否決，法院裁定也隻字不提，在此情形下卻無法監督自認是獨立委員會的NCC，7個人就能決定通訊傳播事業存活，行政院未來若成立數位發展部，就該解散NCC。

世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔發言。（劉宗龍攝）

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