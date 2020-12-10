中央與各地方政府力推之下，以及受惠於景氣好轉、房價上揚，建商給予的條件較優渥，大台北都更因而呈現爆發式成長，據住展雜誌統計，2020年截至12月7日為止，大台北都更案(不含危老)推案量體已達約1834億元，預料全年可望挑戰2千億元大關，將比去年暴增7百餘億元，年增幅高達近64％。

展雜誌研發長何世昌表示，雖然都更整合過程仍相當費時，但大台北都會區素地貴且難尋的環境下，又逢政府積極推廣都更，包括中央修改都更條例，給予老地價稅、土增稅等稅率優惠，以及雙北市祭出簡易都更等方案，使都更成為建商推案的主流之一。雖然近年危老重建進展飛速，有排擠都更的跡象，但若沒有百分之百所有權人同意的開發案，仍只能走都更的老路，預料未來幾年都更推案熱度還會處於高溫狀態，老屋屋主期盼改建的希望越來越有實現的可能。不過，因北市基期已高，未來成長幅度恐怕有限，新北市或將成為都更案量增長的動力來源。

大台北都更案量飆至新高，多數案量仍集中在台北市，高達約1436億元，新北市則約有398億元。雖然雙北市都更案量差距懸殊，但仍連袂創下都更推案量史上新高紀錄，顯示兩地都更推案都在持續增溫當中。

今年台北市都更推案可以說是遍地開花，都更案數量已高達42個，12個行政區都有都更案推出，這種狀況是史上首見。都更案數量最多的行政區是士林，今年來共推出8個，尤以天母地區最多，都更數量二、三名依序為中山、文山區；巧合的是，今年水岸都更案特別多，光這兩區就有3個。新北市都更案數量最多的行政區是板橋與新店，皆各有3個。

何世昌分析，與前幾年相比，今年大台北都更案最大的不同點，在於產品規畫上「中、大坪數比例變多了」。今年以來，大台北規畫40幾坪至80幾坪的都更案明顯增加，甚至有些走豪宅路線，產品規畫更加多元化，不像前幾年以小宅為大宗。這種發展似乎意謂著，業者已經嗅到換屋族需求升溫，所以在都更案上變得更為大膽。

(時報資訊)