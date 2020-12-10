國際鎳價原料價格續走強，LME期鎳上漲305美元，每公噸突破1.67萬美元創一年新高；預期將持續穩住不鏽鋼價，並有機會調漲，也對於新鋼（2032）、允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）等下游業者第四季至明年第一季營運有利。

因冠狀病毒(COVID-19)疫苗開始順利接種，市場認為對全球經濟成長和金屬需求提供助益，激勵LME基本金屬期貨全漲。其中，期鎳上漲305美元，來到每公噸16703美元。

今年第二季中起，國際鎳價一路上漲，不鏽鋼也一路調升。不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）12月盤價以平高盤開出，不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運。

燁聯12月盤價開平高盤，若本月鎳價續漲，將拉升明年1月不鏽鋼內銷價上漲，燁聯12月盤價，內外銷不同調，300系列大宗不鏽鋼產品內銷開平盤，僅430系每公噸小漲500元，外銷價格則每公噸大漲30～150美元。

從原料面來看，11月鎳均價約15,760美元，較前一個月高出逾520美元，若以300系產品含鎳8%計，每公噸成本增加逾40美元。

燁聯表示，12月盤價內銷大多平盤、外銷大漲，主要考量下游客戶接單競爭力、庫存壓力，才決定300系產品內銷價持平，但外銷價格在鎳價走高、海運費大漲的成本壓力下，做適度的漲價。燁聯內銷價平盤，另一上游大廠唐榮（2035）也開平盤。

第四季來看，國際鎳原料價格續漲，上游不鏽鋼大廠燁聯10月盤價平盤後，11月內外銷盤價再度開高盤，其中，內銷304系每噸漲2000元，外銷漲100美元，另外，400系產品內銷價每噸漲500元，外銷漲30美元。12月則是平高盤開出。第四季不鏽鋼價仍趨於漲勢。

先前隨著鎳原料成本高漲，上游煉鋼大廠燁聯5月起盤價回升，一路漲到9月，呈現連續五個月調漲，因累計漲幅大，10月以平盤開出，11月再度開高盤，12月仍開高。

(時報資訊)