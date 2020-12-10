◎拚經濟！投資台中力道強勁，盧秀燕成為六都招商女王

台中市長盧秀燕上任以來包含投資台灣三大方案、民間新增投資及促進民間參與公共建設案件累計達7160億元，其中投資台灣三大方案總件數158件更是全國第一，顯示多數企業看好台中投資環境及潛在商機，盧秀燕成為六都招商女王。

◎綠委閃躲不回應 民團：無人敢為萊豬辯護

民間反瘦肉精毒豬聯盟發起立委投票意向調查，首波針對59位民進黨立委詢問是否會投票廢止萊豬進口行政命令，結果顯示有50位立委辦公室以各種理由閃避，不予回應，8位立委明確表示不回答，僅1位黨團幹部立委表示會本於執政黨政策。

◎台鐵北迴線13日通車無望 林佳龍：重新評估

台鐵瑞芳至猴硐段4日邊坡滑落至今，交通部長林佳龍10日早上9點到現場勘查表示，因近日連日下雨，目前擴大邊坡保護工程，以及改善排水系統，若依目前天氣狀況，不確定何時能通車，已請應變中心重新評估通車日。

◎宜蘭漁民撈122cm未爆彈 專家研判竟是火箭殘體

一艘漁船今天（10日）在宜蘭縣壯圍鄉大福沙灘前方海域作業時，撈獲一枚疑似未爆彈，漁民發現後返航，帶回頭城烏石漁港交由海巡人員處理，經未爆彈小組初步檢視，該彈種類是2.75吋火箭彈殘體，引信毀損且彈體嚴重鏽蝕，暫無危安疑慮。

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(中時新聞網)