經濟部表示，今年第3季製造業營業收入7兆376億元，季增10.4％、年減0.5％，主因新冠肺炎疫情抑制終端產品需求，加上國際原物料價格較去年同期下跌，抑低傳統產業營收表現，惟受惠各國陸續重啟經濟，各產業減幅均較上季明顯收斂，加上遠距服務及宅經濟需求持續升溫，激勵資訊電子產業營收攀高，抵銷部分減幅。

從行業別觀察，電腦電子及光學製品業年增2.2％，主因居家辦公及遠距服務需求仍殷，帶動筆電、伺服器業者營收持續成長，惟部分消費性電子組裝代工廠受國際品牌大廠新品延後上市影響，營收下滑，抵銷部分增幅；電子零組件業年增11.7％，營收創歷年同季新高，主因5G、高效能運算、物聯網等新興應用持續推展，以及陸廠在美國禁令生效前之急單挹注，帶動晶圓代工及IC設計業者營收創高，液晶面板、記憶體及主機板等業者亦受惠遠距應用與宅經濟商機持續發酵，銷售同步成長。

金屬製品業年減1.8％，減幅較上季明顯趨緩，主因受疫情影響，鋼鐵加工品外銷動能疲軟，惟部分業者受惠離岸風電水下基礎建設需求而營收成長，抵銷部分減幅；化學材料業年減16.9％，主因受肺炎疫情影響，石化產品終端需求仍疲，加上海外新增產能開出所致，惟隨各國經濟陸續解封，帶動市場需求緩步回升，減幅較上季縮減。

至於機械設備業受到美中貿易紛爭及肺炎疫情干擾，抑低廠商設備投資意願、年減1.6%，以工具機、平面顯示器生產設備廠商營收減幅較大，惟部分廠商受惠5G及高效能運算等新興科技應用升溫，以及疫情帶動歐美居家修繕需求熱絡，致半導體生產設備、線性滑軌及木工機械銷售成長。

基本金屬業年減8.6％，主因肺炎疫情衝擊鋼品外銷接單，以及國內鋼鐵大廠提前安排高爐及產線歲修，致銷售續減；石油及煤製品業：年減39.5％，主因疫情削弱油品需求，加上國際油價較去年同期仍低，致銷售下滑。

展望未來，進入歐美年終購物旺季，消費性電子新品接續上市，新興科技應用蓬勃發展，遠距商機需求延續，將持續挹注資訊電子產業營收成長，此外，國際原物料價格逐漸回溫，傳統產業營收可望緩步走升，惟肺炎疫情以及美中貿易紛爭等不確定性因素，仍將持續影響我國製造業營收表現。

(工商 )