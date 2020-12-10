美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間9日發表演說時指出，許多美國大專院校遭中國收買，自2013年以來至少收受13億美元。蓬佩奧表示，這些學校為避免惹中國不高興，實行自我審查，並點名美國麻省理工學院（MIT）。

香港經濟日報報導，針對美方高層、包括蓬佩奧多次直指中國政府在美國學界擴張影響力，中方已多次回應，指這些指控毫無事實依據，無中生有等。

近期美國行政部門擴大針對中國的力度，蓬佩奧以中國對美國國安與學術自由帶來的挑戰為題，於喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）發表近20分鐘的演說。

蓬佩奧指出，美國校園內部分中共受害者，是無辜中國人民，但中國不只鎖定自己人，他們也想影響美國學生、教授和學校行政人員。學術機構之所以甚少批評中國在智慧財產權及自由等行為，甚至實行自我審查，往往是因為害怕冒犯中國。

蓬佩奧舉例，麻省理工學院對於請他到校園內發表中國挑戰演說不感興趣，該校校長芮夫（Rafael Reif）暗示指出，蓬佩奧的發言主張可能會冒犯校內中國學生和教授。蓬佩奧說，但事實絕非如此，（我的）發言要保護的正是這些人，是要保護他們的自由。

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